Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:13, 21 сентября 2025Мир

Великобритания объявит о признании Палестины

Sky News: Премьер Британии Стармер объявит о признании Палестины 21 сентября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benjamin Cremel / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о признании Палестины как государства 21 сентября. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что еще в июле политик заявил, что его правительство пойдет на данный шаг, если Израиль не выполнит ряд условий. В частности, тогда Стармер, помимо прочего, призвал правительство Израиля Биньямина Нетаньяху предпринять существенные шаги, чтобы положить конец «ужасающей ситуации в Газе», согласиться на прекращение огня, взять на себя обязательства по установлению долгосрочного устойчивого мира и позволить ООН возобновить поставки помощи.

Ранее Стармер заявил, что признание Палестины «должно быть частью более широкого плана, который в конечном счете приведет к урегулированию» конфликта Палестины и Израиля. Он уточнил, что в основе должен быть принцип сосуществования двух государств и длительной безопасности для палестинцев и израильтян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен победитель конкурса «Интервидение»: им оказался певец из Вьетнама. Что важно знать о нем и его победе?

    В Раде оценили условия Кулебы для вступления Украины в ЕС

    Россиянам рассказали об индексации зарплаты с 1 октября

    На похоронах застреленного соратника Трампа усилили меры безопасности

    Военный эксперт назвал самые успешные участки СВО за неделю

    Великобритания объявит о признании Палестины

    SHAMAN рассказал о подарке победителю «Интервидения»

    Украинка пропала в США после жуткого послания

    Впервые посетившая Россию участница «Интервидения» рассказала о впечатлениях

    Певец из Вьетнама прокомментировал свою победу на «Интервидении»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости