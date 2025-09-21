Культура
01:25, 21 сентября 2025

Впервые посетившая Россию участница «Интервидения» рассказала о впечатлениях

Впервые посетившая Россию участница «Интервидения» Султан была поражена страной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Впервые посетившая Россию участница «Интервидения» из Эфиопии Нетсанет Султан рассказала, что была поражена страной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Великолепная страна. Москва — великолепный город, она мне очень понравилась. Чудесные здания, музеи, парки», — отметила исполнительница. Как указала певица, особенно ей понравились люди в России.

Султан также поведала, что приобрела в российской столице сувениры для своего сына.

Ранее певец из Вьетнама Дык Фук, одержавший победу на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», признался, что шокирован решением жюри. Исполнитель рассказал, что это является серьезным шагом в карьере.

