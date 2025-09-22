Ценности
09:02, 22 сентября 2025Ценности

41-летняя звезда Comedy Woman похвасталась фигурой в откровенном корсете

41-летняя актриса Надежда Сысоева похвасталась фигурой в откровенном корсете
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @inadenka

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman опубликовала черно-белый снимок, на котором предстала в корсете без бретелей, подчеркивающем ее грудь.

Помимо этого, знаменитость надела капроновые колготки. В то же время стилисты сделали ей укладку с эффектом мокрых волос. Образ завершили серьги и тонкое колье.

Ранее в сентябре 41-летняя звезда Comedy Woman снялась в откровенном наряде. Надежда Сысоева позировала перед камерой в лифте в красном комплекте, состоящем из укороченного топа-бандо с массивной пряжкой и мини-юбки.

    Все новости