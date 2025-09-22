Силовые структуры
17:01, 22 сентября 2025

Адвокат прокомментировал задержание бывшей жены российского вице-губернатора

Экс-жена вице-губернатора Чемезова не признает вину по делу о мошенничестве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ЧЕМЕЗОВА ИРИНА»

Бывшая жена вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирина не признает вину по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Михаила Яшина.

По данным агентства, защита Чемезовой уже обжаловала решение суда о домашнем аресте. В отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц») УК РФ.

По предварительным данным, уголовное дело связано с грантами от департамента туризма по Свердловской области. Ранее суд избрал Ирине Чемезовой меру пресечения до 1 ноября.

До этого Чемезову обвиняли в оказании поддержки солдатам Вооруженных сил Украины. Украинские военные якобы проходили реабилитацию в принадлежащем ей отеле, расположенном в Черногории.

