Атакованный медведем мужчина успел записать последние минуты жизни на видео

В Греции турист записал на видео, как его убивает медведь

В сети появилось видео, снятое мужчиной по имени Христос Ставрианидис, которого медведь столкнул в ущелье в Греции. Об этом пишет Daily Mail.

История Ставрианидиса попала в новости летом. 8 июня он вместе с другом Димитрисом Киороглу и его собакой отправился в лес изучать обломки самолета. Как рассказал позднее Киороглу, Ставрианидис оторвался от него и наткнулся на крупного медведя.

Туристы пытались дать хищнику отпор с помощью спрея. Его пыталась отогнать и собака. Когда у Ставрианидиса закончился спрей, медведь набросился на него. В результате мужчина свалился в ущелье. Последние минуты жизни он успел записать на камеру телефона.

Киорглу рассказал, что не сразу понял, что его друга не стало. Он прятался среди елей, и, когда медведь сбежал, стал кричать Ставрианидису. Не получив ответа, он вызвал спасателей.

