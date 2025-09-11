Мужчина лишился лица в схватке с медведицей и рассказал о мучительном пути из леса

Ребенок принял лицо канадца за маску для Хэллоуина после нападения медведицы

В Канаде ребенок увидел мужчину после нападения медведя и принял его лицо за маску для Хэллоуина. Переживший схватку с диким зверем мужчина подробно рассказал Daily Mail о мучительном пути из леса.

Джереми Эванс отправился на охоту в Скалистых горах в Канаде в 2018 году. Незаметно для себя он оказался рядом с медвежонком и его матерью. Медведица восприняла человека как угрозу и несколько раз набросилась на него, но охотник парировал атаки.

Когда мужчина решил, что опасность уже миновала, хищница напала на него сзади и укусила за голову. Затем, как воспоминает канадец, она буквально содрала кожу с его лица «одним взмахом лапы». После продолжительной и жестокой борьбы Эванс ударил медведицу в уязвимое место на животе и заставил ее отступить.

Несмотря на то, что опасность миновала, израненному охотнику предстояло самостоятельно выбраться из леса и добраться до больницы. «Я помню, как нащупал свое лицо, и все чувствовалось не так, как должно быть. Моя челюсть висела с левой стороны, и все зубы были обнажены», — вспоминает мужчина, который во время атаки лишился глаза, уха и носа.

После нескольких неудачных попыток окончить свою жизнь Эванс решил бороться. Он начал спускаться с горы, истекая кровью и придерживая рукой собственный глаз, но споткнулся и скатился в каменистый ручей. Его подняла на ноги только заигравшая на телефоне песенка про маленькую акулу, которую часто слушала его дочь. Эванс взял себя в руки и смог добраться до палаточного лагеря туристов. Однако там не было ни души. Мужчина написал прощальные записки семье на случай, если не выживет, и подкрепился найденной едой.

После этого он стал подниматься в гору, пока не добрался до оставленного там автомобиля. Затем он сумел проехать 22 километра до ближайшей турбазы. Оттуда его вертолетом отправили в больницу. Первая операция продлилась 13 часов, хирурги сделали все возможное, чтобы сохранить Эвансу лицо. Канадец написал книгу о пережитом.

