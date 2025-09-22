Силовые структуры
Бывшего сотрудника ЧОП Ингушетии нашли зарезанным в машине

Мужчина, зарезавший экс-сотрудника ЧОП Ингушетии в машине, мог мстить за дядю
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мужчина, который напал с ножом на бывшего сотрудника ЧОП Ингушетии, мог мстить за своего дядю. Один из его возможных мотивов раскрывает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 15 сентября злоумышленник напал на экс-сотрудника ЧОП на проспекте Базоркина в Назрани — потерпевшего нашли без признаков жизни в собственной машине. Спустя три дня произошло еще одно нападение. На этот раз пострадал 58-летний мужчина.

Злоумышленника смогли задержать на минувших выходных. Предварительно, у его второй жертвы был конфликт с родственником напавшего.

Возбуждено два уголовных дела о расправе. Их могут объединить в одно производство.

Ранее сообщалось, что в Москве 70-летняя местная жительница с ножом напала на 8-летнего внука. Эта информация не подтвердилась.

