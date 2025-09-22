Член ОДКБ заявил о ценности сотрудничества с НАТО

Ереван ценит и укрепляет отношения с НАТО. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян во время выступления на семинаре парламентской ассамблеи НАТО в Ереване, трансляцию вел Armenpress.

Так армянский высокопоставленный чиновник заявил, что Армения ценит партнерство с НАТО в разных форматах.

«При поддержке программы НАТО по развитию военного образования, Армения реализует масштабные реформы в сфере военного образования (...) активизировала свое участие в миротворческой миссии НАТО в Косово, что подчеркивает готовность Армении к углублению партнерства с НАТО», — заявил чиновник.

Кроме того, Григорян отметил желание Еревана как можно скорее завершить разработку индивидуальных программ партнерства и укрепления связей с альянсом.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика намерена укреплять отношения с Россией. По его словам, Москва и Ереван находятся на этапе конструктивной трансформации отношений.