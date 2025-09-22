Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:02, 22 сентября 2025Бывший СССР

Член ОДКБ заявил о ценности сотрудничества с НАТО

Секретарь Совбеза Армении: Ереван ценит и укрепляет отношения с НАТО
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Armenpress / YouTube

Ереван ценит и укрепляет отношения с НАТО. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян во время выступления на семинаре парламентской ассамблеи НАТО в Ереване, трансляцию вел Armenpress.

Так армянский высокопоставленный чиновник заявил, что Армения ценит партнерство с НАТО в разных форматах.

«При поддержке программы НАТО по развитию военного образования, Армения реализует масштабные реформы в сфере военного образования (...) активизировала свое участие в миротворческой миссии НАТО в Косово, что подчеркивает готовность Армении к углублению партнерства с НАТО», — заявил чиновник.

Кроме того, Григорян отметил желание Еревана как можно скорее завершить разработку индивидуальных программ партнерства и укрепления связей с альянсом.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика намерена укреплять отношения с Россией. По его словам, Москва и Ереван находятся на этапе конструктивной трансформации отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль анонсировал важное заявление Путина

    В Москве хоккеист умер во время матча

    Россия предложила Индии производить Су-57

    Названа связанная с Палестиной просьба Рубио к американским дипломатам

    В российском регионе снова заметили «зомби-косуль»

    Стоимость акций «М.Видео» обрушилась

    Прогремел взрыв при расследовании дела в российском регионе

    В сети появилось фото отметившей 91-летие Софи Лорен

    В прокуратуре высказались об адвокатах Навального

    Одна страна БРИКС резко нарастила поставки мяса в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости