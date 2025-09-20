Пашинян рассказал о трансформации отношений с Россией

Пашинян: Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией

Армения намерена укреплять отношения с Россией, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его цитирует ТАСС.

Политик отметил, что отношения Москвы и Еревана находятся на этапе трансформации. «И позвольте выразить уверенность, что это конструктивная трансформация», — заметил он. Двусторонний политический диалог продолжит быть активным, заключил армянский премьер.

До этого армянский президент Ваагн Хачатурян заявил, что Армения более не является братом России. По его словам, Армения смогла диверсифицировать свою экономику. Ереван также надеется, что Москва будет «учитывать самостоятельные решения армянских властей». «Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские», — высказался Хачатурян.

В конце августа Пашинян допустил выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отметив, что невозможно быть участником Евросоюза и ЕАЭС. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук между тем указал, что решение о выходе Еревана из ЕАЭС должно приниматься армянским народом.