07:00, 22 сентября 2025Забота о себе

Девушка пожаловалась на комплексующего из-за размера члена парня и получила совет

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Мужчине можно делать комплименты о размере члена, особенно если он чувствует себя неуверенно из-за этого, но также нужно учесть одну важную деталь. Такой совет дала колумнистка Элеанор Гордон-Смит в ответ на письмо читательницы The Guardian.

К колумнистке за советом обратилась девушка, которая не знает, как вести себя с парнем. По ее словам, он уверен, что плох в постели из-за того, что у него маленький пенис, хотя на самом деле это не так. Читательница неоднократно пыталась убедить его в обратном, но он продолжает чувствовать себя неуверенно.

В ответ Гордон-Смит отметила, что тревожность ее спутника говорит о том, что он пытается соответствовать стандартам идеального мужчины, которые сам же себе и придумал. По ее мнению, в вопросах секса лучше вообще не зацикливаться на стандартах, таких как правильная техника или размер пениса. Однако если у человека уже есть такие убеждения, не нужно требовать от него от них отказаться.

В связи с этим Гордон-Смит посоветовала женщине немного схитрить: хвалить парня за размер пениса, но при этом мягко указывать на более важные вещи. «Например, знает ли он, что нравится в постели именно вам? Расскажите ему о чем мечтаете и попробуйте это реализовать», — дала совет она.

Ранее уролог-андролог, хирург Ильнур Аглиуллин раскрыл полезные свойства поцелуев. По его словам, во время поцелуя в организме снижается уровень гормона стресса кортизола, а концентрация гормонов счастья дофамина и окситоцина, напротив, увеличивается.

