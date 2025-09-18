Раскрыты полезные свойства поцелуев

Уролог Аглиуллин: Поцелуи снижают стресс и препятствуют возникновению морщин

Уролог-андролог, хирург Ильнур Аглиуллин рассказал, какими полезными свойствами обладают поцелуи. Их врач раскрыл в беседе с изданием Ufatime.

По его словам, во время поцелуя в организме снижается уровень гормона стресса кортизола, а концентрация гормонов счастья дофамина и окситоцина, напротив, увеличивается. Кроме того, высвобождается тестостерон, отвечающий за повышение либидо у мужчин и женщин.

Аглиуллин добавил, что поцелуи препятствуют образованию морщин — в этом процессе участвуют 34 лицевые мышцы и около 112 мышц по всему телу, чья активная работа помогает дольше сохранять кожу упругой и уменьшает проявление возрастных изменений. Также поцелуй способен укрепить иммунитет и здоровье сердечно-сосудистой системы: он ускоряет сердцебиение, улучшает кровообращение и вызывает чувство удовольствия, что положительно сказывается на общем состоянии организма, объяснил врач.

Наконец, поцелуи могут быть естественными обезболивающими, поскольку выделяющиеся во время поцелуя гормоны помогают уменьшить восприятие боли, заключил андролог.

Ранее дерматолог Александра Филева предупредила об опасности поцелуев с бородатыми мужчинами. По ее словам, такое выражение чувств может обернуться бактериальной инфекцией.