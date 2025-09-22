Директор школы в Крыму рассказала о последствиях атаки украинских дронов

В результате атаки ВСУ на школу в Крыму повреждения получил актовый зал

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школу в Крыму самые большие повреждения получили актовый зал и библиотека. Об этом сообщила директор учебного заведения Татьяна Каргапольцева, чьи слова приводят «Известия».

Она отметила, что столовая и пищеблок также оказались повреждены. Во время пожара, начавшегося после удара дрона, в школе сработала пожарная защита, добавила директор.

После того, как стало известно об атаке, добавила Каргапольцева, она позвонила в МЧС, скорую помощь, а также приехала на место сама.

Вечером 21 сентября украинские войска ударили по курортной зоне Крыма, атаке также подверглась школа. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали.