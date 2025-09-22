Интернет и СМИ
11:44, 22 сентября 2025

Доктор Мясников посетовал на вынесших весь мозг с одной жалобой пациентов

Врач Мясников пожаловался на пациентов, обращающихся к нему из-за густоты крови
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников посетовал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» на пациентов, которые обращаются к нему и другим медицинским специалистам с одной жалобой. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Вы мне вынесли, не только мне, а многим медикам, весь мозг вот этими словами про густую кровь. "У меня густая кровь" — и пошло-поехало», — пожаловался Мясников. Он объяснил, что люди обращаются с этой жалобой после того, как сдают анализы и слышат такое предостережение от медицинских специалистов.

«Если медсестра говорит, что у вас густая кровь, у вас нет густой крови. Это проблема с сосудами, сосудистым тонусом, все что угодно, кроме густой крови», — заверил медик.

Ранее Мясников назвал самое опасное для жизни время суток. По его словам, чаще всего инфаркты происходят с трех до пяти часов утра.

