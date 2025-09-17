Интернет и СМИ
Доктор Мясников назвал самое опасное для жизни время суток

Врач Мясников заявил, что инфаркты чаще всего происходят в предутренние часы
Олег Давыдов
Фото: Unsplash

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал время суток, которое медики считают самым опасным для жизни. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что инфаркты чаще всего происходят в предутренние часы. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика. (...) Когда мы дежурили, мы всегда знали, что самое собачье время — это 3–5 утра, когда происходят отеки легких, все эти вещи. Какую-то статистику я привести не могу, но врачи так считают», — рассказал доктор.

Ранее Мясников перечислил признаки, указывающие на риск инфаркта или инсульта в течение пяти лет. По его словам, одним из них является гипертония.

Перед этим Мясников развеял два мифа об инфаркте. В частности, врач предупредил, что проблемы с сердцем могут возникнуть и у человека с нормальным уровнем холестерина.

