Двое гражданских пострадали при атаке ВСУ на Горловку

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). В результате этой атаки пострадали два человека, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.

Сперва Приходько написал об одном раненном в результате удара противника. «Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух», — уточнил чиновник позднее. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

Вечером 21 сентября Минобороны России сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников. Большинство из них — 16 — были сбиты над акваторией Черного моря.

