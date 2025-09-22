Дандыкин: Атака ВСУ на Форос — это агония из-за провала в Красноармейске

Украинская атака на курортную зону Форос в Крыму — это свидетельство провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте у Красноармейска (украинское название — Покровск) и в Сумах. Об этом в беседе с aif.ru заявил эксперт Василий Дандыкин.

«Это из-за сложившихся проблем у ВСУ в зоне боевых действий. Им больше ничего не остается, они ничего сделать не могут. У украинской армии стачиваются боевые ресурсы в Сумской области, под Красноармейском», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он подчеркнул, что атака на Форос — это чудовищный теракт.

Вечером 21 сентября украинские войска ударили по курортной зоне Крыма, атаке также подверглась школа. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали.