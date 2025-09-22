Мир
Эрдоган прокомментировал идею создания союза Турция — Россия — Китай

Эрдоган признался, что не изучил идею создания союза Турция — Россия — Китай
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался, что не изучил идею создания союза Турция — Россия — Китай для нейтрализации региональных угроз. Об этом сообщает Halk TV.

«Честно говоря, я не полностью проследил за этим вопросом, но пусть будет так, как лучше», — сказал он.

Уточняется, что лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели предложил сформировать стратегический альянс Турции с Россией и Китаем в качестве противовеса «коалиции зла», включающей США и Израиль.

Ранее Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху идеологически очень близок к Адольфу Гитлеру. Турецкий лидер подчеркнул опасность идеологии сионизма и призвал ассоциировать его с терроризмом и фашизмом.

