10:44, 22 сентября 2025

Еще в одной азиатской стране прошли массовые протесты

В ходе массовых протестов на Филиппинах полиция задержала 216 человек
Фото: Lisa Marie David / Reuters

В ходе массовых антикоррупционных протестов на Филиппинах полиция задержала 216 человек. Об этом сообщает The Manila Times.

«Министерство внутренних дел сообщило, что 216 человек, в том числе несовершеннолетние, были арестованы за поджог автомобилей, бросание камней и бутылок с зажигательной смесью, а также за грабеж расположенного поблизости мотеля», — говорится в сообщении.

Глава МВД страны Джонвик Ремулла описал участников беспорядков как «анархистов», которые сорвали начинавшиеся мирно демонстрации против коррупции.

Ранее сотни тысяч человек приняли участие в акциях протеста во Франции. Граждане страны выступили против бюджетных мер, предложенных летом бывшим премьер-министром Франсуа Байру.

