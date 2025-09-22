Мир
12:05, 22 сентября 2025

Европу предупредили об одной ловушке Трампа

Аналитик Шапиро: Европа, продолжая льстить Трампу, может попасть в его ловушку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Европа может попасть в «ловушку лести» президента США Дональда Трампа. Об этом заявил директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Джереми Шапиро в материале для издания Politico.

Аналитик отмечает, что с момента возвращения Трампа в Белый дом страны Европы согласовали общую стратегию поведения с ним: «льстить, угождать и отвлекать». По его словам, европейские лидеры решили, что они смогут предотвратить вспышки гнева и карательные меры президента США, продолжая потакать его тщеславию.

«Но в этом и заключается ловушка. (...) Нет никаких доказательств того, что лесть Трампу приводит к лучшим политическим результатам. Напротив, она, похоже, только поощряет его выдвигать все новые и новые требования», — пишет Шапиро.

Эксперт подчеркивает, что лесть американскому лидеру будет дорого стоить европейцам, поскольку она сигнализирует о слабости. «А в мире Трампа, где все решают сделки, слабость не прощается — ею пользуются», — заключает он.

Ранее издание Financial Times сообщило, что власти Швейцарии нашли способ задобрить США и снизить введенные пошлины, предложив закупать американское вооружение и энергоносители, в том числе обогащенный уран и СПГ, а также инвестировать в экономику США.

