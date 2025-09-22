Гость ток-шоу появился в прямом эфире в беконе и заявил о захвативших Британию мусульманах

Гость ток-шоу «Фрея зажигает» (Freya Fires Up) на австралийской версии телеканале Sky News, политический активист Райан Уильямс появился в прямом эфире в беконе на рубашке и заявил о том, что Британию захватывают мусульмане. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что ведущая Фрейя Лич пригласила Уильямса, чтобы тот прокомментировал расправу над американским общественным деятелем Чарли Кирком. Однако на вопрос Лич Уильямс не ответил. Вместо этого он решил объяснить, почему появился в эфире с беконом на одежде. «Причина, по которой у меня на плечах лежит бекон, заключается в том, что террористы — очаровательные ребята — каждый день угрожают отрезать мне голову. Так я хоть немного под защитой», — заявил активист.

Он добавил, что Великобритания ежедневно сталкивается с угрозой «исламского вторжения». Так, по его словам, во втором по величине британском городе — Бирмингеме — половину населения составляют мусульмане.

Daily Mail уточнило, что после того, как активист закончил свое выступление в эфире, Лич извинилась перед зрителями за его высказывания. Также, по данным изданиям, слова Уильямса вырезали из программы, однако он опубликовал этот фрагмент в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

