22:01, 21 сентября 2025Мир

ХАМАС высказалось о признании Палестины

ХАМАС: Признание Палестины должно сопровождаться практическими мерами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Палестинское движение ХАМАС прокомментировало признание Палестины со стороны Австралии, Великобритании и Канады, высоко оценив этот шаг. Однако представители движения подчеркнули, что он должен сопровождаться и практическими мерами, пишет ТАСС.

«Признание независимости Палестины — это важный шаг, однако за ним должны последовать практические меры», — заявили радикалы. Они подчеркнули, что действия должны быть направлены на прекращение войны в секторе Газа. Кроме того, представители движения призвали «помешать аннексии Западного берега реки Иордан».

Ранее правительства Канады, Австралии и Великобритании официально признали государственность Палестины. На этот шаг думает пойти и президент Франции Эммануэль Макрон.

