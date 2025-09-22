Имущество семьи экс-мэра российского города на миллиарды рублей обратили в доход РФ

Имущество семьи экс-мэра Владивостока на 79 млрд рублей обратили в доход РФ

Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Об этом сообщает ТАСС.

В собственность РФ перешли группы приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс». Их стоимость составила 79 миллиардов рублей.

Игорь Пушкарев занимал пост главы дальневосточного города в 2008-2017 годах. В апреле 2019 года он был признан виновным в ряде коррупционных преступлений. Следствие установило, что он помогал «правильным» компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. Пушкарев был осужден на 15 лет колонии строгого режима, в 2022 году суд добавил к сроку три месяца.

В декабре 2024 года Пушкарев подписал контракт с Минобороны РФ, освободился из колонии и отправился в зону специальной военной операции.