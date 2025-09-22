Ипотека в России подешевела

«Дом.РФ»: В России снизились ставки рыночной ипотеки

Ипотека в России стала дешевле — с начала года средние ставки рыночных кредитов на новостройки снизились на 7,32 процентных пункта, до 21,66 процента. Такие данные приводит институт развития «Дом.РФ», пишет РИА Новости.

На вторичном рынке показатель уменьшился на 7,83 процентного пункта, до 21,56 процента. По данным специалистов, сейчас ставки по кредитам находятся примерно на том же уровне, что в 2024 году.

Тогда на первичном рынке ипотеку можно было в среднем взять под 21,27 процента, а на вторичном — под 21,3 процента.

Ранее в Росреестре выяснили, что жители Москвы стали активнее брать ипотеку — число сделок с привлечением жилищных кредитов выросло на 13,8 процента по сравнению с тем же месяцем в 2024-м. За последний месяц лета в столице заключили 4,25 тысячи договоров долевого участия в строительстве.

Однако если рассматривать число ипотечных сделок с начала года, то их пока совершено меньше, чем в 2024 году.