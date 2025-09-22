Москвичи бросились брать ипотеку

Росреестр: Число ипотечных сделок в Москве выросло на 13,8 процента за год

В августе 2025 года жители Москвы бросились брать ипотеку — число сделок с привлечением жилищных кредитов выросло на 13,8 процента по сравнению с тем же месяцем в 2024-м. Об этом сообщает столичное управление Росреестра, пишет РБК.

За последний месяц лета в столице заключили 4,25 тысячи договоров долевого участия в строительстве — на 1,7 процента меньше, чем в июле того же года, и на 13,8 процента больше по сравнению с августом 2025-го.

При этом доля ипотечных сделок достигла 47,7 процента от всех продаж новостроек в Москве. За месяц показатель вырос на 2,3 процентного пункта, а за год — на 4,5 процентного пункта. Однако если рассматривать число ипотечных сделок с начала года, то их пока совершено меньше, чем в 2024 году.

Ранее стало известно, что москвичи потеряли интерес к дорогому жилью. Объемы продаж в сегменте дорогих новостроек опустились на семь процентов с начала года. Так, за последние восемь месяцев в Москве было продано 1,14 миллиона квадратных метров первичной недвижимости классов «бизнес», «премиум» и «делюкс». Другими словами, за 2025 год в Москве в элитных новостройках было куплено 19 тысяч объектов.