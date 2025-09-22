Мир
Каллас обвинила Россию в провокациях

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Инциденты с якобы нарушением Россией границ Европейского союза (ЕС) являются провокацией. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Не может быть, чтобы Россия случайно трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы», — написала она.

По ее словам, Россия испытывает европейские границы и решимость Евросоюза. Дипломат предупредила, что Москва якобы будет продолжать провокации до тех пор, пока Брюссель ей это позволяет.

Ранее Каллас заявила, что Россия якобы испытывает терпение Запада. Уточняется, что таким образом она прокомментировала сообщения о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

