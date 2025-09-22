Россия
20:30, 22 сентября 2025

Российские врачи удалили пациентке здоровую почку и объяснились

Жительнице Бурятии врачи по ошибке удалили здоровую почку
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Жительнице Бурятии врачи Республиканского клинического онкологического диспансера по ошибке удалили здоровую почку. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По информации портала, чиновники минздрава провели расследование, в ходе которого врачи объяснили, что перепутали результаты анализов двух пациентов, и вместо пораженной опухолью почки удалили здоровый орган.

В конце письма от регионального минздрава, которое получила пострадавшая от действий врачей россиянка, говорилось, что медики извиняются за доставленные пациентке «негативные переживания». Какая-либо компенсация за причиненный вред в документе не упоминалась. «Просто извините! Почки-то нет. Почему я им доверилась», — приводит Baza слова оставшейся без почки женщины.

Россиянка будет пытаться добиться от клиники выплат или пересадки новой почки.

Ранее сообщалось, что клиентка российской сети клиник случайно заметила оскорбления в пометках к своей медкарте.

.
