Ким Чен Ын начал ностальгировать по встрече с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын признался, что ностальгирует по встрече с президентом США Дональдом Трампом. Его слова передает агентство Bloomberg.

«Лично у меня все еще остались хорошие воспоминания о нынешнем президенте США Трампе», — сказал он.

По словам северокорейского главы, нельзя исключать их повторной встречи, если Соединенные Штаты перестанут настаивать на денуклеаризации и «примут реальность».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян завладел секретным оружием для наращивания оборонного потенциала.