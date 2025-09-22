Мир
22 сентября 2025

Ким Чен Ын начал ностальгировать по встрече с Трампом

Bloomberg: Ким Чен Ын признался, что ностальгирует по встрече с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын признался, что ностальгирует по встрече с президентом США Дональдом Трампом. Его слова передает агентство Bloomberg.

«Лично у меня все еще остались хорошие воспоминания о нынешнем президенте США Трампе», — сказал он.

По словам северокорейского главы, нельзя исключать их повторной встречи, если Соединенные Штаты перестанут настаивать на денуклеаризации и «примут реальность».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян завладел секретным оружием для наращивания оборонного потенциала.

