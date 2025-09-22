В России отреагировали на атаку ВСУ по курортной зоне Крыма

Депутат Колесник: ВСУ компенсируют несостоятельность ударами по мирным в Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) компенсируют свою несостоятельность на поле боя ударами по мирным жителям в Крыму, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на атаку по полуострову.

«В очередной раз ВСУ, да и лично [президент Украины Владимир] Зеленский, я думаю, не без его это ведома было, демонстрируют свою слабость и свою подлость. Они компенсируют ударами по населению свою несостоятельность на поле боя против человека с оружием. Против наших воинов они уже особо из себя ничего не представляют: сдаются в плен, уходят от стрелкового боя, где можно себя проявить и бьют по мирным, особенно в Крыму, куда люди приехали отдыхать, довольно далекое от войны гражданское население», — поделился депутат.

Вечером в воскресенье, 21 сентября, ВСУ нанесли удар по югу Крыма. Согласно заявлению Минобороны, под удар, нанесенный беспилотниками с фугасными боезарядами, попали гражданские объекты в курортной зоне полуострова.

Повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос», также под удар попало здание школы. Жертвами атаки по Крыму, по последним данным, стали три человека, еще 16 пострадали.

