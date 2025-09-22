Бывший СССР
Лукашенко рассказал о шаге Польши против Китая

Лукашенко назвал закрытие границы с Польшей шагом против Китая
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытие границы республики с Польшей шагом против Китая. Об этом он заявил во время встречи с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Си, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики», — рассказал Лукашенко.

Белорусский президент также отметил, что такой шаг Варшавы больше экономический, а не политический. Кроме того, Лукашенко отметил, что «такая империя, как Китай» справится с этим без особых проблем.

С 11 сентября Польша полностью закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр страны Дональд Туск объяснил это военными учениями Москвы и Минска «Запад-2025».

