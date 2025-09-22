Наука и техника
16:25, 22 сентября 2025Наука и техника

Мины в зоне СВО нейтрализуют лазерами

Лазер проекта «Посох» для разминирования апробировали в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Лазерную систему дистанционного разминирования, разработанную в рамках проекта «Посох», успешно апробировали в зоне СВО. Об этом сообщили в компании-разработчике LazerBuzz, передает ТАСС.

«Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны РФ. В настоящее время мы ведем поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси для установки лазерной системы на подвижные комплексы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, изделие находится на финальной стадии доработки, после которой его отправят для выполнения задач в зоне СВО. Заявленная дальность лазера — 500 метров. Система позволяет нейтрализовывать мины без детонации.

В августе стало известно, что обновленная версия антидронового лазера «Посох» прошла стендовые испытания. Луч лазера прожег крыло дрона на расстоянии 50 метров за 0,1 секунды.

