Москвичей предупредили о последнем солнечном дне

Синоптик Шувалов: После 22 сентября солнечных дней в Москве не будет

Понедельник, 22 сентября, станет последним солнечным днем в Москве. Об этом предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет «Газета.Ru».

По словам синоптика, больше ясной погоды в сентябре не предвидится. С 23 сентября начнется похолодание: столбики термометров опустятся до плюс 14-16 градусов. К середине дня возможен кратковременный дождь, а ветер изменится на северо-западный.

«После этого в среду воздух прогреется до плюс 10-12 градусов, и дальше ночные температуры опустятся, может быть, даже до заморозков дело дойдет. Эта прохладная погода сохранится до конца сентября. Больше плюс 25 градусов и даже плюс 20 градусов больше не будет», — рассказал Шувалов.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали, что первый мокрый снег может выпасть в Москве и области в конце рабочей недели — в ночь на 26 или 27 сентября.