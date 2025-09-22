На Галкина подали в суд из-за крупного долга за замок в Подмосковье

Галкина обвинили в неуплате более полумиллиона рублей за замок в деревне Грязь

На юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иностранным агентом) подали в суд из-за крупного долга за замок в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По информации источника, артист обвиняется в неуплате более чем полумиллиона рублей за электричество в доме площадью более трех тысяч квадратных метров. «В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию», — сказано в сообщении. Подготовить дело к судебному разбирательству планируется в четверг, 25 сентября.

