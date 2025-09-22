Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 22 сентября 2025Экономика

На Галкина подали в суд из-за крупного долга за замок в Подмосковье

Галкина обвинили в неуплате более полумиллиона рублей за замок в деревне Грязь
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иностранным агентом) подали в суд из-за крупного долга за замок в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По информации источника, артист обвиняется в неуплате более чем полумиллиона рублей за электричество в доме площадью более трех тысяч квадратных метров. «В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию», — сказано в сообщении. Подготовить дело к судебному разбирательству планируется в четверг, 25 сентября.

Ранее в сентябре стало известно, что экс-домработница Аллы Пугачевой осталась без квартиры из-за мошенников. Женщина призналась, что шокирована случившимся и не знает, куда ей идти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин сообщил об уничтожении атаковавших Москву беспилотников

    Полицейский завез в российский регион 30 килограммов наркотиков

    Россиян призвали не торопиться с одним действием на даче

    Карпин рассказал о дефиците игроков в сборной России

    Анна Семенович показала фото времен молодости

    Москву накроет октябрьская прохлада

    Постсоветская страна заключила с США многомиллиардную торговую сделку

    Стало известно о планах США ввести санкции против МУС

    Уехавшая из России Лазарева назвала самое сложное в эмиграции

    Россияне невольно привели к власти внука экс-губернатора вместо бойца СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости