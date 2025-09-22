Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:21, 22 сентября 2025Бывший СССР

На Украине назвали главную проблему ВСУ

В ВСУ назвали главной проблемой быстро заканчивающихся бойцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) на передовой бойцов не хватает больше, чем дронов. На это высказывание военнослужащей в эфире украинского телевидения обратил внимание Telegram-канал «Работайте, братья!»

«Проблема даже не в том, что людей не хватает. Проблема в том, что они быстро заканчиваются. Это звучит не очень приятно, но это так», — сказала она в ролике, который начал распространяться в украинском сегменте соцсетей.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что Красноармейск (украинское название — Покровск) может перейти под контроль России в эту осеннюю кампанию. Он указал, что это связано с острой нехваткой ресурсов и личного состава. «Такая ситуация для них складывается, что или уходить, или погибнуть. Сейчас везде напряженка», — отметил он. Аналитик также указал, что Российская армия начала целенаправленно уничтожать железнодорожные сети, которые используются ВСУ для подпитки фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

    Актер Юрий Борисов сообщил о смерти отца

    На Украине назвали главную проблему ВСУ

    От жены Макрона потребуют подтвердить пол на экспертизе

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ

    В Дании испугались беспилотников в небе над столицей

    Генпрокуратура решила изъять имущество петербургского вуза

    В московском аэропорту отменили шесть рейсов

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву вражеского беспилотника

    Российский боец пронес раненого товарища под угрозой удара ВСУ и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости