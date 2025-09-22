В ВСУ назвали главной проблемой быстро заканчивающихся бойцов

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) на передовой бойцов не хватает больше, чем дронов. На это высказывание военнослужащей в эфире украинского телевидения обратил внимание Telegram-канал «Работайте, братья!»

«Проблема даже не в том, что людей не хватает. Проблема в том, что они быстро заканчиваются. Это звучит не очень приятно, но это так», — сказала она в ролике, который начал распространяться в украинском сегменте соцсетей.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что Красноармейск (украинское название — Покровск) может перейти под контроль России в эту осеннюю кампанию. Он указал, что это связано с острой нехваткой ресурсов и личного состава. «Такая ситуация для них складывается, что или уходить, или погибнуть. Сейчас везде напряженка», — отметил он. Аналитик также указал, что Российская армия начала целенаправленно уничтожать железнодорожные сети, которые используются ВСУ для подпитки фронта.