На Украине рассказали о возможной подготовке госпереворота в стране

«Страна.ua»: Вице-премьер Федоров может возглавить госпереворот на Украине
Вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров может возглавить госпереворот с целью отстранения от власти главы офиса президента (ОП) Владимира Зеленского Андрея Ермака. О подготовке к смене власти рассказало в Telegram издание «Страна.ua».

«Сейчас Федорова многочисленные недоброжелатели Ермака все чаще рассматривают в качестве главной политической альтернативы главе ОП», — говорится в публикации.

По мнению издания, план противников Ермака может заключаться в попытке отправить в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко. В таком случае Федоров станет и. о. главы кабмина, который вместе с Верховной Радой получит возможность саботировать решения руководителя президентской администрации.

Ранее стало известно, что Ермак и главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский пытались дать взятку американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ради поставок вооружений.

    На Украине рассказали о возможной подготовке госпереворота в стране

