09:20, 22 сентября 2025

НАТО предупредили об опасности бесполетной зоны над Украиной

Посол России Гончар предупредил НАТО об опасности бесполетной зоны над Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Создание бесполетной зоны в небе над Украиной может привести к прямому военному столкновению России и стран НАТО, заявил российский посол в Бельгии Денис Гончар. Его цитирует РИА Новости.

«Это прямое подстрекательство к военному столкновению альянса с Россией. Остается надеяться, что в Брюсселе все же хватит здравого смысла, чтобы не допустить перерастания нынешней и так накаленной ситуации во что-то худшее», — подчеркнул полпред.

Ранее российский политолог Георгий Бовт заявил, что риск возникновения конфликта между Россией и блоком НАТО может вырасти, если европейские страны решатся отправить войска на Украину.

