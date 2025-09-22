Наука и техника
Найдено простое средство для снижения риска развития рака кожи

JAMA Dermatology: Никотинамид снижает риска развития немеланомного рака кожи
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые подтвердили: производное витамина B3 — никотинамид, давно применяемый дерматологами для профилактики, действительно снижает риск развития немеланомного рака кожи. Результаты крупного исследования с участием более 33 тысяч пациентов опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

Анализ показал: у тех, кто принимал никотинамид по 500 мг дважды в день, риск развития новых случаев рака кожи был на 14 процентов ниже, чем у контрольной группы. Особенно выраженный эффект наблюдался у пациентов после первого случая заболевания: у них вероятность рецидива снижалась на 54 процента. Наибольшая польза отмечена при профилактике плоскоклеточного рака кожи.

Специалисты отмечают, что полученные данные могут изменить практику применения добавки — ее стоит назначать раньше, а не только после многочисленных рецидивов. В то же время у пациентов с трансплантацией органов общая защита от рака кожи не выявлена, хотя ранний прием препарата все же снижал риск развития определенных форм заболевания.

Ранее стало известно, что аспирин показал неожиданно сильный эффект в лечении колоректального рака: у пациентов с определенной мутацией в генах PIK3 ежедневный прием низкой дозы снижал риск рецидива.

