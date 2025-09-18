Наука и техника
16:05, 18 сентября 2025Наука и техника

Обычное лекарство неожиданно показало сильный противораковый эффект

NEJM: Аспирин снижает риск рецидива колоректального рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Inessa Grevcova / Shutterstock / Fotodom

Аспирин, одно из самых распространенных лекарств в мире, продемонстрировал неожиданно сильный эффект в лечении онкологии. Новое исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, показало: у пациентов с колоректальным раком и определенными генетическими изменениями ежедневный прием низкой дозы препарата (160 миллиграммов) после операции снижал риск возвращения болезни на 55 процентов.

Работа основана на клиническом испытании ALASCCA, в котором участвовали более 3,5 тысячи пациентов из 33 больниц в Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии. Ученые сосредоточились на подгруппе больных, у которых опухоли содержали мутацию в генах сигнального пути PIK3 — такие изменения встречаются примерно у 40 процентов пациентов с колоректальным раком. Именно у этих людей аспирин показал выраженный защитный эффект, в отличие от тех, чьи опухоли не имели мутации.

Механизм действия, по мнению исследователей, многогранен: аспирин уменьшает воспаление, блокирует активность тромбоцитов и создает менее благоприятную среду для роста опухоли. Это делает его особенно ценным в персонализированной терапии, где учитываются генетические особенности пациента.

Авторы подчеркивают, что результаты могут иметь глобальное значение. Аспирин доступен практически в любой стране и стоит значительно дешевле современных противораковых препаратов, что открывает перспективу для его включения в международные клинические рекомендации по лечению колоректального рака.

В марте ученые выяснили, что аспирин помогает бороться с раком легких: у мышей, получавших препарат, реже возникали метастазы.

