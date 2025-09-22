Назван срок включения отопления в Подмосковье

Минэнерго Подмосковья: Отопление в домах начнут включать с 29 сентября

Отопление в социальных объектах Подмосковья начнут включать со вторника, 23 сентября, а в многоквартирных домах — со следующего понедельника, 29 сентября. Соответствующие даты жителям назвали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По информации источника, с прошлой недели в Подмосковье проводились пробные топки для проверки готовности котельных, теплосетей и резервных топливных хозяйств к отопительному сезону. На данный момент работы были проведены в 78 процентах от всех котельных, в оставшихся они будут завершены к концу текущей недели. В связи с прогнозируемым похолоданием власти приняли решение уже в ближайшие дни включить батареи в школах, детских садах, больницах, а чуть позднее и в многоквартирных домах.

«Устраняются все замечания, выявляются дефекты. Несмотря на то что сегодня тепло, уже с завтрашнего дня начнется похолодание — по прогнозам, к концу недели температура опустится до 10 градусов днем и до трех-четырех ночью. А 27 сентября ожидается выпадение осадков в виде снега. Поэтому уже с завтрашнего дня мы начинаем подключать к теплоснабжению социальные объекты, а с 29 сентября по 1 октября — многоквартирные дома», — заявил глава Минэнерго Московской области Сергей Воропанов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что отопление в Москве могут дать в конце сентября либо начале октября.