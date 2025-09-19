Экономика
Москвичам назвали время включения батарей

Синоптик Позднякова: Отопление в столице могут дать в конце сентября
Мария Черкасова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Отопление в столице могут дать в конце сентября или начале октября. Таким прогнозом с агентством «Москва» поделилась ведущий специалист агентства «Метеоновости», синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода к этому времени будет соответствовать норме для включения батарей: средняя суточная температура окажется ниже плюс 8 градусов. Для подачи отопления такая температура или ниже должна держаться на протяжении пяти дней подряд.

По прогнозам синоптиков, тепло еще вернется в столицу. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков https://lenta.ru/news/2025/09/18/pogoda-iul/, что после недолгого похолодания в начале следующей недели температура в городе приблизится к летним показателям: столбики термометров в столице поднимутся до плюс 24 градусов. Однако к середине следующей недели похолодает: в четверг, 25 сентября, днем ожидается уже плюс 8-13 градусов.

