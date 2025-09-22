Бывший СССР
Названа самая приоритетная для операторов БПЛА цель на передовой

Боец Варяг: Самая приоритетная цель для оператора БПЛА — операторы врага
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Самая приоритетная цель для оператора БПЛА на передовой — такие же операторы БПЛА со стороны противника. Об этом рассказал «Ленте.ру» боец 4-й мотострелковой бригады с позывным Варяг.

По его словам, большая часть системы огня в современной войне держится на беспилотниках — как у российской армии, так и украинской.

«[Уничтожать операторов БПЛА] куда важнее, чем сжигать технику, пусть даже самую дорогую», — объяснил Варяг.

При этом он упомянул, что в отличие от тяжелых беспилотников, перехватить в полете небольшой FPV-дрон практически нереально. Он развивает скорость под 120 километров в час, что делает попытки убежать «практически бесполезными».

Ранее российские операторы БПЛА из 18-й армии рассказали, как научились обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины. Они разработали «прошивку», получившую название «Молния 2», которая позволяет дрону двигаться на автопилоте при заходе в зону помех.

