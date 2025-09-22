Экономика
Названы самые популярные у россиян подержанные машины

Lada Granta и Lada 2114 вошли в число самых популярных у россиян подержанных автомобилей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков отраслевого портала «Авто.ру Бизнес».

Первая модель стала самой востребованной в ценовой категории 300-499 тысяч рублей, а вторая оказалась наиболее востребованной в сегменте б/у машин стоимостью до 299 тысяч рублей, уточнили эксперты.

В других ценовых категориях самыми популярными оказались иностранные подержанные автомобили. Так, Hyundai Solaris стал наиболее востребованным авто в сегменте б/у машин стоимостью 500-799 тысяч рублей, Kia Rio — в группе от 800 тысяч до 1,49 миллиона, а Toyota Camry захватила лидерство в ценовой категории 1,5-2,99 миллиона рублей, резюмировали аналитики.

Премиальный же сегмент продемонстрировал доминирование немецких автогигантов. Модели BMW заняли все три верхние строчки рейтинга в ценовом диапазоне 3-9,9 миллиона рублей. При этом кроссовер X5 оказался недосягаем для конкурентов сразу в двух группах — 5-6,9 миллиона рублей и 7-9,9 миллиона. Что касается самой дорогой категории (от 10 миллионов рублей), то там на первом месте оказался внедорожник Mercedes-Benz G-Class AMG.

За последнее время российские импортеры стали активно завозить в страну подержанные автомобили из Южной Кореи. По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам первых восьми месяцев поставки б/у авто из этого азиатского государства увеличились почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2024 года. Это позволило Южной Корее занять вторую строчку в списке крупнейших экспортеров подержанных машин в Россию. Выше оказалась только Япония.

