Нетаньяху пообещал официальный ответ всем признавшим Палестину

Нетаньяху: Израиль даст официальный ответ всем признавшим Палестину

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал дать официальный ответ всем государствам, признавшим Государство Палестина. Его слова в Telegram передает советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет. Мы удвоили еврейское строительство в Иудее и Самарии и продолжим этот путь», — добавил глава правительства.

По словам Нетаньяху, «ответ на последнюю попытку навязать нам государство террора в центре нашей земли» будет дан по его возвращении из США, где он находится с официальным визитом.