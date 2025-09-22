Мир
Нетаньяху пообещал официальный ответ всем признавшим Палестину

Виктория Кондратьева
Фото: Global Look Press

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал дать официальный ответ всем государствам, признавшим Государство Палестина. Его слова в Telegram передает советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет. Мы удвоили еврейское строительство в Иудее и Самарии и продолжим этот путь», — добавил глава правительства.

По словам Нетаньяху, «ответ на последнюю попытку навязать нам государство террора в центре нашей земли» будет дан по его возвращении из США, где он находится с официальным визитом.

