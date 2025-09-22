Экономика
14:11, 22 сентября 2025Экономика

Одна страна БРИКС резко нарастила поставки мяса в Россию

РИА: Индия в 33 раза нарастила поставки мяса в Россию
Вячеслав Агапов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В июле 2025 года Индия в 33 раза нарастила поставки мяса в Россию. О резком увеличении объемов сообщает РИА Новости.

За месяц поставщики из одной страны БРИКС отгрузили мяса на 21,2 миллиона долларов. В денежном выражении экспорт мяса в 2024 году оценивался в 640 тысяч долларов.

С начала года отгрузки индийского мяса достигли 62,8 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше уровня годом ранее.

В общей сложности экспорт Индией мяса в июле составил 401 миллион долларов — с прошлого года он вырос почти на 100 миллионов. Основными покупателями за этот месяц стали Вьетнам (81 миллион долларов), Малайзия (54 миллиона) и ОАЭ (37 миллионов). Россия в списке покупателей расположилась на седьмом месте.

Также Россия нарастила объемы импорта бразильского мяса — в августе поставки выросли до максимальных с 2017 года 67,6 миллиона долларов. В годовом выражении импорт вырос в 1,6 раза. Больше было лишь восемь лет назад, когда поставки оценивались в 105,9 миллиона долларов. Тенденцию объясняют повышением поставок мяса крупного рогатого скота вдвое, до 60,7 миллиона долларов с 30 миллионов долларов годом ранее.

