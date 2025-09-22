Оглашен приговор за продажу информации о российских войсках в Горловке

Суд дал 16,5 года Бондаренко за шпионаж, он передал Украине данные о ВС РФ в ДНР

Южный окружной военный суд приговорил к 16,5 года лишения свободы Антона Бондаренко за шпионаж в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина также признан виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Из приговора следует, что 4 марта 2023 года Бондаренко опубликовал в общедоступном интернет-канале пост с призывами к терроризму. Затем он вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и стал собирать данные о российских войсках, дислоцированных в Горловке (ДНР). С 3 мая по 20 сентября 2023 года мужчина передал украинской спецслужбе информацию о расположении военной техники и личного состава Минобороны России с их привязкой к географическим координатам. За услуги Бондаренко получил денежное вознаграждение. 20 ноября 2023 года его задержали.

Ранее сообщалось, что в Астрахани сотрудники ФСБ задержали африканца за шпионаж в пользу Украины.