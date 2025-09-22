Силовые структуры
10:53, 22 сентября 2025Силовые структуры

Подпольная группировка принимала заказы на оружие у россиян

МВД задержало 8 оружейников из Новосибирска, у них изъято 66 единиц оружия
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-центр МВД России

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии задержали восемь жителей Новосибирска, причастных к незаконному изготовлению оружия в трех подпольных мастерских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По версии следствия, подпольные оружейники принимали заказы и изготавливали товар для покупателей. Их поймали при очередном сбыте трех единиц оружия.

Всего известно о 50 эпизодах преступной деятельности оружейников. При обысках у них изъяли 66 единиц огнестрельного оружия, конструктивно схожих с пистолетом-пулеметом, автоматами, пистолетами, револьверами, винтовками и ружьями. Арсенал уже отправили на экспертизу. Кроме того, в мастерских нашли свыше 3400 боеприпасов, 111 ножей, два килограмма пороха и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Задержанным грозит до 11 лет колонии. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Ранее в Выборгском районе Ленинградской области правоохранители задержали 19-летнего местного жителя, который незаконно хранил у себя дома арсенал оружия.

