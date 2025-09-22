Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:04, 22 сентября 2025Бывший СССР

Пашинян рассказал о важности отношений Армении и НАТО

Премьер-министр Армении Пашинян заявил о важности отношений с НАТО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности отношений страны с НАТО. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу премьера.

«Пашинян приветствовал проведение в Ереване 108-го семинара Парламентской ассамблеи НАТО Rose-Roth и подчеркнул важность отношений с НАТО», — заявил армянский премьер на встрече с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Маркосом Перестреллой.

По его словам, важность заключается и в участии в миротворческих миссиях и в программах, направленных на укрепление демократических институтов.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян во время выступления на семинаре Парламентской ассамблеи НАТО в Ереване заявил, что Ереван ценит и укрепляет отношения с НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

    Директор школы в Крыму рассказала о последствиях атаки украинских дронов

    Назван возможный ответ Трампа на предложение Путина

    Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» попавшего под удар дрона ВСУ бойца

    В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

    Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

    Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

    В Индии умер знаменитый одинокий слон

    Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

    Россиянам назвали семь самых популярных схем мошенничества на сайтах объявлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости