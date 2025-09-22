Пашинян рассказал о важности отношений Армении и НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности отношений страны с НАТО. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу премьера.

«Пашинян приветствовал проведение в Ереване 108-го семинара Парламентской ассамблеи НАТО Rose-Roth и подчеркнул важность отношений с НАТО», — заявил армянский премьер на встрече с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Маркосом Перестреллой.

По его словам, важность заключается и в участии в миротворческих миссиях и в программах, направленных на укрепление демократических институтов.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян во время выступления на семинаре Парламентской ассамблеи НАТО в Ереване заявил, что Ереван ценит и укрепляет отношения с НАТО.