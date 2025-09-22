Путешествия
12:09, 22 сентября 2025Путешествия

Пассажиры в панике сбежали с рейса из-за изменений визового режима в США и попали на видео

Пассажиры сбежали с рейса в Индию из-за новых визовых правил в США
Елизавета Гринберг (редактор)

Пассажиры в панике сбежали с рейса из-за изменений визового режима в США и попали на видео. Его публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе Emirates из Сан-Франциско в Индию 19 сентября. В тот день незадолго до вылета борта стало известно, что президент США Дональд Трамп повысил сбор за рабочие визы H1B до 100 тысяч долларов (около 8,3 миллиона рублей) в год. При этом старая стоимость сохранялась только на одни сутки.

На кадрах пассажиры покидают салон. На борту видна паника — многие путешественники обеспокоенным взглядом оглядывают салон. Сообщается, что некоторые из них узнали о новых визовых правилах прямо перед взлетом и решили не вылетать из страны.

Ранее пьяный пассажир довел до слез и драки людей на борту из-за попыток открыть аварийную дверь. Рейс Ryanair направлялся из английского Борнмута в испанскую Жирону.

