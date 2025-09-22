Первый замглавы столицы Камчатки попал к силовикам

Сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя главы столицы Камчатского края Владислава Масло. Об этом сообщает ТАСС.
Чиновник занял пост в руководстве Петропавловска-Камчатского менее года назад. В администрации города не прояснили, в связи с чем Масло попал в поле зрения силовиков.
Он курировал деятельность управления архитектуры и градостроительства, имущественные и земельные отношения, дорожное хозяйство, транспорт и благоустройство города.
Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу мэра Владимира Дмитрия Наумова, попавшегося на взятке от похоронщиков.