Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:19, 22 сентября 2025Россия

Под Москвой мигрант протаранил несколько машин во дворе и угрожал полицейским

В Балашихе мигрант протаранил несколько машин во дворе и угрожал полицейским
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковной Балашихе мигрант на автомобиле протаранил несколько чужих машин во дворе дома и угрожал сотрудникам полиции. Действия иностранца попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленных кадрах видно, как приезжего в наручниках ведут к полицейской машине. Он упирается и всячески оскорбляет оперативников. Кроме того, очевидцы показали поврежденные в результате столкновения авто.

Как пишет «Многонационал», мигрант вел себя неадекватно, предположительно, он мог находиться под воздействием алкоголя или наркотиков.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мигранта, пытавшегося надругаться над пенсионеркой. Пожилая женщина отбилась от злоумышленника, оказав активное сопротивление.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена будет велика». Власти заявили о тяжелой ситуации в Белгородской области и пообещали ответить на атаки ВСУ

    Под Москвой мигрант протаранил несколько машин во дворе и угрожал полицейским

    ЕС согласовал с США санкции против России

    Самый богатый в мире араб решил помочь США деньгами

    Зарплаты московских курьеров взлетели

    Украинская дзюдоистка сменила гражданство из-за бойкота страны

    Трамп оценил беседу с Маском на панихиде

    Украинский «дрон-матка» пересек границу России и совершил сброс

    Российского мэра поймали на взятке от похоронщиков

    ВСУ ударили по санаторию в Крыму дронами с фугасными боезарядами. Пострадали 16 человек, есть жертвы. В России обещают возмездие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости