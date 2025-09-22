Под Москвой мигрант протаранил несколько машин во дворе и угрожал полицейским

В подмосковной Балашихе мигрант на автомобиле протаранил несколько чужих машин во дворе дома и угрожал сотрудникам полиции. Действия иностранца попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленных кадрах видно, как приезжего в наручниках ведут к полицейской машине. Он упирается и всячески оскорбляет оперативников. Кроме того, очевидцы показали поврежденные в результате столкновения авто.

Как пишет «Многонационал», мигрант вел себя неадекватно, предположительно, он мог находиться под воздействием алкоголя или наркотиков.

