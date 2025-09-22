Приграничные с Россией страны обсудят защиту от БПЛА

ЕК: Представители семи приграничных с Россией стран ЕС обсудят защиту от БПЛА

Официальные лица приграничных с Россией стран — участниц Европейского союза (ЕС) обсудят в пятницу, 26 сентября, возможные меры защиты от потенциальных инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил представитель Европейской комиссии (ЕК) Тома Ренье, его слова приводит РИА Новости.

«Я подтверждаю, что эта встреча на политическом уровне состоится в пятницу. На нее приглашены представители всех семи приграничных стран и еще Украина», — заявил он.

Ренье также указал, что на встрече будет присутствовать еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. При этом он отметил, что «уровень представленности приглашенных стран в настоящий момент неизвестен».

15 сентября издание El País со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС обсуждают идею создания «стены дронов», которая будет заключаться в отслеживании и нейтрализации вражеских самолетов.

Также глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о проведении переговоров Киева с представителями ЕС о создании «стены дронов» вдоль восточной украинской границы.